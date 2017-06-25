شركتا سيارات تطلقان خدمات الصيانة السريعة بالساحل

صيانة تويوتا 99

شريف عيسى



دشنت شركتا كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وتويوتا، خدمة الصيانة السريعة بالساحل الشمالي.



وتستهدف "كيان" وكيل علامات سيات والمستورد الجديد لسكودا، تلبية احتياجات عملاء العلامة التجارية خلال فترة الصيف من مطلبات الصيانة الدورية والطارئة، عبر مركزها الذى تم تدشينه بمحطة توتال، بجوار بوابة مارينا5.



كما أعلنت تويوتا ايجيبت، عن تدشين مركزها للخدمة السريعة بمحطة موبيل بجوار بوابة مارينا2، وحددت الشركة فترة عمل مركزها حتى 30 سبتمبر المقبل.





