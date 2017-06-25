ظهور نادر لرئيس الإمارات لأول مرة منذ 2014

خليفة بن زايد رئيس الإمارات 66

رويترز



قالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة استقبل اليوم الأحد المهنئين بعيد الفطر في ظهور نادر منذ إصابته بجلطة عام 2014.



ونشرت الوكالة مجموعة من الصور للشيخ خليفة، وهو أيضا حاكم أبوظبي، وهو يستقبل حكام الإمارات في حفل استقبال تقليدي للتهنئة بالعيد.



وفي تسجيل مصور أيضا نشر على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر الشيخ خليفة وهو يتجاذب أطراف الحديث مع حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.



والشيخ خليفة إصلاحي مؤيد للغرب ويرأس العائلة الحاكمة لإمارة أبوظبي كبرى الإمارات السبع في الدولة ويتولى الرئاسة منذ وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 2004.



وخلال معظم سنوات العقد الماضي كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأخ الأصغر للشيخ خليفة وولي عهد أبوظبي يقود المفاوضات باسم الإمارات في مختلف القضايا سواء الطاقة أو الدفاع والاستثمار وحتى القضايا السياسية.



وفي سبتمبر من العام الماضي ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الشيخ خليفة عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة خاصة إلى الخارج دون أي تفاصيل أخرى عن الزيارة.

