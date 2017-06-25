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اقتصاد وأسواق
البنك المركزي: صادرات مصر تجاوزت 5 مليارات دولار
الأحد 25 يونيو 2017 03:40 م
البنك المركزى
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البنك المركزى
أ ش أ
ارتفعت صادرات مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/207 لتسجل 5.1 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2015/2016 .
وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صادرات مصر من الوقود والزيوت ومنتجاتها بلغت 1.4 مليار دولار منها بترول خام بقيمة 861.7 مليون دولار، ومنتجات بترولية بقيمة 547.7 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المواد الخام 333.1 مليون دولار منها خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة بقيمة 102 مليون دولار وفواكه طازجة أو مجففة بنحو 63.6 مليون دولار ، والقطن الخام بقيمة 12.6 مليون دولار .
وأوضح أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغ خلال الربع الثاني من العام المالي 2016/2017 نحو 882.4 مليون دولار منها ذهب بقيمة 2ر 403 مليون دولار وبوليميرات ايثيلين وبروبيلين بقيمة 9ر150 مليون دولار ومركبات غير عضوية أو عضوية بقيمة 5ر83 مليون دولار، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية بقيمة 5ر28 مليون دولار.
وأضاف أن صادرات من السلع نصف المصنعة، تضمنت كربون بقيمة 6ر15 مليون دولار، وأنابيب ومواسير وخراطيم، بقيمة 7ر9 مليون دولار .
ولفت إلى أن صادرات السلع تامة الصنع بلغت 5ر2 مليار دولار، منها أقمشة منسوجة بقيمة 3ر184مليون دولار وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بقيمة 3ر118 مليون دولار وملابس جاهزة بقيمة 4ر159 مليون دولار وألبان ومنتجاته وجبن بقيمة 2ر66 مليون دولار.
كما شملت صادرات تامة الصنع أسمدة فوسفاتية أومعدنية بقيمة 3ر252 مليون دولار وأدوية وأمصال ولقاحات وأصناف صيدلة بقيمة 75 مليون دولار وأسلاك وكابلات بقيمة 123 مليون دولار و سكر قصب أو سكر (البنجر) والسكروز نقي نحو 2ر54 مليون دولار ،فضلا عن أجهزة للهاتف والاتصالات بقيمة 2ر31 مليون دولار وسيارات ركوب بقيمة 3ر97 مليون دولار وسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 3ر43 مليون دولار فيما بلغت قيمة باقي الصادرات غيرالموزعة نحو 5ر1 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي أوضح التقرير أن اجمالي صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 5ر1 مليار دولار مرتفعه مقارنة بالربع المناظر من 2015/2016 والذى سجلت فيه 4ر1 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات إلى الدول العربية لتسجل 7ر1 مليار دولار مقابل 3ر1 مليار دولار،كما زادت إلى الولايات المتحدة لتسجل 6ر356 مليون دولار مقابل 3ر294 مليون دولار ،وارتفعت صادرات مصر الى الدول الأوروبية الاخرى لتبلغ نحو 7ر454 مليون دولار مقابل 284 مليون دولار والى دول الدول الافريقية (غير العربية) لتسجل 4ر155 مليون دولار مقابل 8ر135 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن صادرات مصر الى الدول الاسيوية(غير العربية ) ارتفعت لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 369 مليون دولار ،كما انخفضت صادرات الى الدول روسيا الاتحادية ودول الكومنولث المستقلة لتسجل 6ر22 مليون دولار مقارنة 9ر52 مليون دولار فيما بلغت صادرات مصر الى باقي الدول والمناطق الاخرى نحو 3ر483 مليون دولار مقابل 9ر438 مليون دولار
البنك المركزى
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