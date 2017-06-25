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سيـــاســة
نواب أمريكيون يطالبون ترامب بالضغط على مودي
الأحد 25 يونيو 2017 03:02 م
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
واشنطن - وكالات:
دعا أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لإزالة العقبات أمام التجارة والاستثمارات الأمريكية عندما يلتقيان لأول مرة غدا الإثنين.
وقال النواب وهم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في رسالة بعثوا بها إلى "ترامب" إن المناقشات التي جرت على مستوى عال مع الهند لم تؤد إلى إزالة العقبات الرئيسية أمام التجارة والاستثمار، ولم تمنع الهند عن فرض عقبات جديدة.
وأضافوا أن "قطاعات كثيرة من الاقتصاد الهندي لاتزال محمية بشكل لا مبرر له، كما أن الهند لاتزال تعد مكانا صعبا كي تقوم فيه الشركات الأمريكية بأنشطة "مشيرين إلى تقرير للبنك الدولي عام 2017 وضع الهند في المركز 130 من بين 190 دولة فيما يتعلق بتسهيل القيام بأنشطة.
وقال النواب إن العلاقة الاقتصادية بين البلدين أقل من المتوقع منها بكثير، نتيجة لتقاعس الهند عن تطبيق إصلاحات قائمة على السوق.
وأضافوا أن العقبات شملت قطاعات عديدة وتضمنت فرض تعريفات جمركية عالية، وعدم كفاية حماية حقوق الملكية الفكرية وممارسات تنظيمية متضاربة وغير شفافة.
وقالوا إن من بين السلع الأمريكية التي تأثرت منتجات تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمعلومات وأجهزة الاتصال، ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.
ومن المقرر أن يلتقي مودي مع نحو 20 من رؤساء الشركات الأمريكية البارزين في واشنطن اليوم الأحد، قبل أن يعقد أول اجتماع له مع "ترامب" غدا في البيت الأبيض عندما يسعى إلى تنشيط العلاقات التي يبدو أنها اعتراها الفتور على الرغم من الأولوية التي كانت تحظى بها خلال رئاسة باراك أوباما.
وعلى الرغم من التقدم المتوقع في التعاون الدفاعي والتجاري، فإن "ترامب" يشعر باستياء من تزايد العجز التجاري الأمريكي ودعا إلى إصلاح نظام للتأشيرات أفاد شركات التكنولوجيا الهندية.
أمريكا
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