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نقل وملاحة
ميناء دمياط يستقبل 7 حاويات وبضائع عامة
الأحد 25 يونيو 2017 02:53 م
دمياط للحاويات
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دمياط للحاويات
محمود محسن
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات، و6 سفن بضائع عامة، في حين غادر الميناء 4 سفن حاويات، وسفينتين بضائع عامة.
وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه: "إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 12 سفينة، علاوة على 13 بالمخطاف الخارجي للميناء، في انتظار إتمام إجراءات الدخول".
وأضاف المركز الإعلامي، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 34219 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 108486 طنًا.
وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة ( 2580 ) طن قمح، و(36) سيارة بحمولة (1992) طن قمح.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 681 طنًا "نترات أمونيوم"، و5200 طن مولاس.
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