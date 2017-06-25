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اقتصاد وأسواق
بريطانيا تتعهد بدخول سلع الدول النامية بلا جمارك
الأحد 25 يونيو 2017 02:34 م
علم بريطانيا 1
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علم بريطانيا 1
لندن - وكالات
قالت بريطانيا إنها ستواصل تطبيق دخول السلع الواردة من نحو 50 دولة نامية، من بينها بنجلادش وسيراليون وهايتي إلى الأسواق البريطانية بلا جمارك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إن نحو 48 دولة ستواصل الاستفادة من التصدير المعفى من الجمارك بالنسبة لكل السلع، باستثناء الأسلحة والذخائر إلى الأسواق البريطانية، وإنها فور انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 2019 ستبحث خيارات توسيع العلاقات التجارية بشكل أكبر.
وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس في بيان، إن "انسحابنا من الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز التزاماتنا لبقية الدول وليس التراجع عنها.
"التجارة الحرة والنزيهة هي أكبر منقذ لفقراء العالم وإعلان اليوم يثبت التزامنا بمساعدة الدول النامية على تنمية اقتصادياتها وتقليص الفقر من خلال التجارة".
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