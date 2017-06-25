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سيــارات
هيونداي تستدعي 43764 سيارة بالصين
الأحد 25 يونيو 2017 01:58 م
سيارات هيونداي 225
أخر الأخبار
هيونادي 555588
المال - خاص:
أعلن فرع شركة «هيونداي» لصناعة السيارات في الصين اليوم الأحد، أنه سوف يستدعي 43764 سيارة بسبب عيب قد يؤدي لعدم عمل المحرك بصورة سليمة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجز القول على موقعها الإلكتروني، إن السيارات التي سوف يتم استدعاؤها تم إنتاجها في الفترة من 29 نوفمبر 2012 و31 مايو 2013.
وقالت الإدارة إن الاستدعاء يهدف إلى معالجة خطأ في التصنيع يؤدي لوجود شوائب في المحرك، مما قد يؤدي لتقييد حركة البنزين ويسبب عطل المحرك.
وسوف تبدأ عملية الاستدعاء في 31 يوليو المقبل.
الصين
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