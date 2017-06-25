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سيـــاســة
السيسي يتبادل تهاني العيد مع رؤساء وملوك العرب
الأحد 25 يونيو 2017 04:09 ص
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء السبت بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره على هذه المعايدة الكريمة، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.
كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
فيما تلقي الرئيس اتصالاً هاتفين من كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذين وجهوا التهاني لمصر.
وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن خالص تقديره لرؤساء وملوك العرب على تهنئتهم العزيزة، داعياً الله سبحانه وتعالي أن يعيد هذه المناسبة على الشعوب الأشقاء العرب وعلى الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليُمن والبركات.
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