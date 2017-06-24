الصناعات الهندسية: إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج إيجابي

اتحاد الصناعات المصرية

وكالات:



أشاد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزى بإلغاء الحد الأقصى لتحويل العملات الأجنبية للخارج، واصفا إياه بالإيجابى.



وقال اليوم السبت: إن هذا القرار يبعث رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبى ويشجعه على ضخ الاستثمارات فى السوق المحلى حيث يعطى له الحق فى تحويل أرباحه من المشروعات للخارج بدون قيود أو حد معين كما كان فى السابق.



وأوضح أن القرار يعطى مؤشرا إيجابيا على تعافى الاقتصاد المصرى وعلى قطاع الصناعة حيث إنه يسهل على الصناع شراء مستلزمات الإنتاج ما يساعد على دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المحلية وذلك تماشيا مع سياسات الحكومة.