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روسيا ترصد مبالغ كبيرة لتأهيل مطاراتها قبيل كأس العالم 2018
السبت 24 يونيو 2017 09:39 م
روسيا
أخر الأخبار
روسيا
وكالات:
صرح رئيس الوزراء الروسى دميترى مدفيديف اليوم ،السبت، بأن بلاده خصصت مبالغ ضخمة لتطوير مطارات العاصمة موسكو، قبيل كأس العالم 2018.
وأكد مدفيديف- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الدولة خصصت نحو 8 مليارات روبل لتطوير البنية التحتية لمطار "دوموديدوفو" الدولي، على أن تنفق هذه الأموال على بناء المدرجات والممرات الرئيسية وشبكة ربطها، فيما رصدت روسيا مبلغ 150 مليار روبل لتطوير مطار "شيريميتيفو" الدولى.
وشدد على أهمية إنجاز العمل بسرعة، قائلا "جميع المشاريع يجب أن تنجز فى الوقت المناسب..المطارات واجهة بلدنا ويجب أن نبذل ما بوسعنا لتبقى عالقة بأذهان السياح".
يذكر أن روسيا ستستضيف بطولة كأس العالم 2018، وهى البطولة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم لكرة القدم المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 15 يوليو من عام 2018.
روسيا
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