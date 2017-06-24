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سيـــاســة
تجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش غرب الرقة
السبت 24 يونيو 2017 06:52 م
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على عدد من القرى شرق مدينة الرقة
أخر الأخبار
قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على عدد من القرى شرق مدينة الرقة
وكالات:
أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، بتجدد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية، ومسلحى تنظيم "داعش"، غرب الرقة، ضمن عملية "غضب الفرات"، لطرد التنظيم من المدينة.
ونقلت القناة، عن ناشطين محليين، قولهم، إن المعارك تركزت على محاور فى أطراف حيى البريد، وحطين، بالقسم الغربى من المدينة، إثر هجمات مضادة شنها مسلحو "داعش"، ترافقت مع تفجير آليات مفخخة من قبل التنظيم.
من جانبها، أفادت مصادر عسكرية باستهداف سلاح الجو السورى، لمواقع مسلحى "داعش"، فى مناطق قريبة من قرى "خربة زيدان" و"أبو العلوج" بريف الرقة الجنوبى الغربى.
سوريا
داعش
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