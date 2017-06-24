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رياضة
تأجيل مباراة الأهلي والمصري والزمالك مع بتروجت والاتحاد
السبت 24 يونيو 2017 05:24 م
الأهلي والمصري 3
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الأهلي والمصري 3
علي المصري
تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة، يفيد بقرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراته مع فريق والمصري البورسعيدي، والتي كان مقررًا لها يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، لتقام أحد يومي الثلاثاء والأربعاء 4 أو 5 يوليو القادم على ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.
وفي السياق ذاته، تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من لجنة المسابقات بالجبلاية، يفيد بتأجيل مباراة الفريق أمام بتروجت، لتقام يوم الثلاثاء القادم في السابعة مساء، في السويس.
وأجرى مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، العديد من الاتصالات في الساعات الأخيرة مع هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، لتأجيل مباراتي الفريق أمام بتروجت والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز، بسبب ارتباط الفريق بالسفر إلي زيمبابوي، لخوض مباراة كابس يونايتد بدوري رابطة الأبطال الإفريقي .
وتوصل منصور لاتفاق بتأجيل مباراة بتروجيت لتقام يوم الثلاثاء المقبل بدلا من غدٍ الأحد، وتأجيل مباراة الاتحاد من الأربعاء المقبل إلى يوم 6 يوليو المقبل بعد عودة الفريق من زيمبابوي .
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