علاء زهران رئيسًا لمعهد التخطيط القومى وتكريم القصاص

هالة السعيد 1

المال-خاص



كرمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور عبد الحميد القصاص الرئيس السابق لمعهد التخطيط القومي لبلوغه سن المعاش القانونية وتم اعتماد تعيين الدكتور علاء زهران قائما بعمل رئيس المعهد.



وحضرت السعيد بصفتها رئيس لمجلس إدارة معهد التخطيط القومى حفل افطار نظمه المعهد التقت خلاله القيادات والباحثين والعاملين من الاجيال المختلفة.



وأوضحت الوزيرة خلال اللقاء دور المعهد التاريخى كمؤسسة للأطروحات الاقتصادية والتخطيط امتد تأثيره ليس لمصر فقط ولكن للمنطقة العربية.



وأشادت بجهود قيادات المعهد العلمية والاقتصادية التى تركت تراث من البحوث بدأ مع مؤسس المعهد الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن. كما تبعته قامات بحثية واقتصادية منها الدكتور محمود الشافعي والدكتور محمد محمود الامام والدكتور كمال الجنزوري والدكتور اسماعيل صبري عبد الله والدكتور محمد عبد الفتاح منجي وغيرهم الكثير من الكوادر العلمية.



وطالبت الوزيرة بأن يطور المعهد أدواته البحثية وأن يتواصل بشكل أكثر فعالية مع المؤسسات البحثية والحكومية باعتباره الهيئة البحثية الحكومية لمنظومة التخطيط القومي.



كما أوصت بزيادة البعثات والتبادل للباحثين الشباب بما يضمن مزيد من التفاعل مع المدارس الاقتصادية ومؤسسات التخطيط الدولية.



يذكر أن معهد التخطيط القومي تأسس بموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة ليعزز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر من خلال الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط، ونشر الفكر والعمل التخطيطي فى جميع المؤسسات الوطنية، وإشاعة ثقافة التخطيط فى المجتمع المصرى.



