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سيـــاســة
صبحى : القوات المسلحة لن تنسى أبناءها الشهداء
السبت 24 يونيو 2017 02:31 م
الفريق اول صدقى صبحى
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الفريق اول صدقى صبحى
بدور إبراهيم :
أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة تضع نصب أعينها الحفاظ على كيان الدولة المصرية والمعاونة في بناء مسيرتها الحضارية ، بما يقدمه رجالها الشرفاء من جهود وتضحيات لتأمين حدود مصر ومحاربة الإرهاب والتصدي لأعداء الوطن ، ودعم خطط التنمية الشاملة علي أرض مصر.. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من قادة وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأسر شهداء القوات المسلحة ومشاركتهم تناول الإفطار أمس الجمعة .
و نقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الاعلى للقوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين لما قدموه من تضحيات لاتقدر بثمن من أجل أن تبقى مصر أمنة مستقرة ، مشيدا بجهود مقاتلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستمرار أدائهم الجاد والمشرف بمعدلات غير مسبوقه في التنمية الشاملة للبلاد، وتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الساسية من أجل النهوض بمصر وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب المصرى .
ووجه القائد العام الشكر لرجال القوات المسلحة على جهودهم وتضحياتهم من أجل أن تظل راية الوطن عالية خفاقة ، فهم بحق خير أجناد الأرض والمدافعون عن مصر وشعبها العظيم الذى يقدر لهم هذا الجهد والعطاء الكبير، مؤكداً أن التاريخ لن ينسي هذا الدور الجليل لهؤلاء الرجال الأبطال,
وأشار إلى أن انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه فى أعناقهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم لأنهم هم حماة الوطن والأمناء على سلامته وقدسية ترابه وتاريخه العريق .
وقدم الفريق أول صدقي صبحي التحية لأرواح الشهداء والمصابين من رجال القوات المسلحة، والشرطة المدنية الذين يثبتون كل يوم حجم التضحية والعطاء الذي يقدمة المصريون شعباً وجيشاً لوطنهم وأمتهم متخذين من النصر أو الشهادة سبيلاً لتحيا مصر ، مؤكداً أن القوات المسلحة لن تنسي أبناءها وما قدموه لمصر وستداوم علي رعايتهم ورعاية أسرهم .
كما قام القائد العام بتكريم عدد من ضباط وضباط صف وجنود والعاملين المدنيين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تفانيهم فى أدائهم لمهامهم خلال الفترة الماضية .
حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.
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