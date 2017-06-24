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سيـــاســة
طلب إحاطة عاجل حول القبض على شـباب 25 - 30
السبت 24 يونيو 2017 02:01 م
مجدي عبدالغفار
أخر الأخبار
مجدي عبدالغفار
ياسمين فواز:
قدم ظهر اليوم السبت، النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس طلب إحاطة عاجل إلى أمانة مجلس النواب، يطالب باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية للمجلس، بسبب القبض على الشباب بالسويس، والمحافظات فى الوقت الذى لايزال فيه حبيب العادلي وزير الداخلية السابق هارباً.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة العاجل أنه يطالب بالأسباب والدوافع التى أدت إلي القبض على عدد كبير من الشباب فى السويس وباقي المحافظات، خصوصاً وأن هؤلاء الشباب المصري من مؤيدي ثورتي ( 25 – 30 ) وليس لهم عداءات مع الحكم بل لهم مواقفهم الشجاعة ضد الإرهاب والتطرف والجماعات الظلامية، ويدافعون عن مصرية تيران وصنافير باعتبارها جزءا من وجدانهم الوطني.
وتابع أنه للأسف يحدث ذلك فى الوقت الذي لايزال فيه حبيب العادلي هارباً ويتم التصالح والإفراج عن المتهمين بالفساد، ويعلن أحد محامي الوزير الهارب المتهم بأنه سوف يسلم نفسه للمحكمة ، مما يهز الأمن الاجتماعي، ويزيد الاحتقان والتوتر بين شباب الوطن وفي ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية غير مستقرة وحرب على الإرهاب، ومع قرب الانتخابات الرئاسية وكلها عوامل قد تزيد من الاحتقان الوطني.
وأضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 134 ) من اللائحة الداخلية يرجو توجيه طلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لمناقشة هذا الأمر العاجل واستدعائهم إلى المجلس، باعتبار الأمر عاجلا ومهما.
مجلس النواب
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