الجيزة: تطوير سوق بزنين ومركز لتنمية المرأة ببولاق

كمال الدالى

بدور إبراهيم



أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم التوصل الى اتفاق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لتطوير سوق بمنطقة زنين وإنشاء مركز لتنمية المرأة بشارع الشوربجى بحى بولاق الدكرور ضمن مشروع مدن آمنة خالية من العنف ضد المرأة والفتيات



وقال الدالى إن الاستراتيجية تهدف الى دعم جهود المحافظة فى تطوير بعض المناطق العمرانية بما يعود بالنفع على المجتمع ككل والنساء والفتيات بالاخص فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأه 2030.



وأضاف أن المحافظة ستتولى مد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى للسوق والمركز، والاشراف الدورى على المرافق واعمال الصيانه اللازمة لها



وأشار إلى أنه سيتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق لتوفير الخرائط الخاصه بالمرافق والقياسات والرفع المساحى للمناطق المحيطة بمناطق العمل.



وقالت الدكتوره منال عوض نائب المحافظ لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة إن المحافظة ستقدم يد العون لاستشارى المشروع وتذليل اى معوقات تواجهه وتوفير البيانات الخاصه بالمشروع

لافتا الى انه سيتم مراجعة الرسومات الخاصة بمقترحات التطوير واصدار التراخيص اللازمة للعمل وذلك فى اطار القوانين واللوائح المعمول بها



وأكدت أن الهدف الاساسى من المشروع مناهضة العنف ضد المرأة في الشوارع العامة والطرقات ويقوم المشروع ببناء كوادر مجتمعية من الشباب المتطوع في المناطق المستهدفة حتى يتمكنوا من رفع وعى المجتمع المحيط بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة











