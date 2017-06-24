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نقل وملاحة
مصر للطيران: 18 رحلة لإعادة 3400 معتمر من السعودية
السبت 24 يونيو 2017 12:54 م
المعتمرين المصريين معتمرين
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معتمرين مصريين 5569
أونا
تسير شركة مصر للطيران اليوم السبت 18 رحلة جوية من الأراضى العربية السعودية، لنقل 3 آلاف و 400 معتمر إلى القاهرة، بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان المبارك.
صرحت مصادر بالمطار من المقرر أن تسير الشركة، 13 رحلة جوية من مطار جدة الدولى، من بينها 3 رحلات إضافية، فضلا عن تسيير 5 أخرى من مطار المدينة المنورة، لنقل 3 آلاف و 400 معتمر بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان.
وأضافت المصادر أن جميع الرحلات تشهد حالة من الانتظام في جميع المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، دون وجود أي تأخيرات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، رغم ارتفاع كثافة تشغيل الرحلات من المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين، وأن الشركة تناور بالطرازات العريضة لاستيعاب كثافات التشغيل.
السعودية
مصر للطيران
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