الصناعات الهندسية: إلغاء الحد الأقصى لتحويل العملات الأجنبية إيجابى

اتحاد الصناعات المصرية

أونا



أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بقرار البنك المركزى إلغاء الحد الأقصى لتحويل العملات الأجنبية للخارج، واصفا إياه بالإيجابي.



وقال المهندس اليوم السبت إن هذا القرار يبعث رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي ويشجعه على ضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث يعطى له الحق في تحويل أرباحه من المشروعات للخارج دون قيود أو حد معين كما كان فى السابق.



وأوضح أن القرار يعطي مؤشرا إيجابيا على تعافي الاقتصاد المصري وعلى قطاع الصناعة حيث إنه يسهل على الصناع شراء مستلزمات الإنتاج ما يساعد على دفع عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة المحلية وذلك تماشيا مع سياسات الحكومة.



