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سيـــاســة
أمير الكويت يجرى اتصالات خليجية لبحث أزمة قطر
السبت 24 يونيو 2017 12:27 م
أمير الكويت 99
أخر الأخبار
أمير الكويت 99
العربية.نت
أجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اتصالات هاتفية مساء الجمعة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وولى عهد أبوظبى محمد بن زايد آل نهيان.
واستعرض أمير الكويت معهم التطورات الأخيرة فى المنطقة، خاصة ما يتصل منها بالتوتر فى العلاقات مع قطر، متطلعاً "إلى تحقيق رأب الصدع فى البيت الخليجي، بما يعزز المسيرة المباركة للأشقاء بدول مجلس_التعاون"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وكانت الكويت سلمت قطر قائمة من 13 مطلباً للدول العربية المقاطعة، وفيها مهلة من 10 أيام لتنفيذها.
السعودية
الكويت
قطر
قطع العلاقات مع قطر
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