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سيـــاســة
وكيل نقل النواب يؤيد مقاطعة الطيران القطرى والبحث عن بدائل
السبت 24 يونيو 2017 04:39 ص
يحيى راشد - وزير السياحة
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يحيى راشد - وزير السياحة
ياسمين فواز:
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده لرؤية يحيى راشد وزير السياحة التى أكد فيها أن الوزارة تلقت عددا من الطلبات لشركات طيران ستكون بديلة للطيران القطرى لنقل السياح الآسيويين لمصر.
وقال زين الدين فى بيان أصدره الجمعة إنه يجب مقاطعة الطيران القطرى بعد قطع جميع العلاقات من مصر والدول الخليجية لدويلة قطر بعد ثبوت تورط النظام القطرى فى العديد من العمليات الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وفى مقدمتها سوريا وليبيا واليمن ومصر.
ورحب زين الدين عروض شركات الطيران الاخرى التى ابدت استعداداتها لنقل السياح الاسيويين الى مصر ،مؤكدا ان مقاطعة قطر يجب ان تكون شاملة ويجب عزلها خليجيا وعربيا وتقديم نظامها الارهابى ممثلا فى تميم وعصابته الاجرامية الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم الارهاب التى ارتكبها ضد عدد من الدول العربية وهى تعد جرائم حرب طبقا للقانون الدولى، مؤكدا ان نظام تميم الارهابى لن يتوقف عن ممارساته الارهابية الا من خلال اتخاذ قرارات حاسمة ضده وفى مقدمتها تجميد عضوية قطر داخل جميع المنطمات الدولية والاقليمية وفى مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية والامم المتحدة.
قطع العلاقات مع قطر
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