وكيل نقل النواب يؤيد مقاطعة الطيران القطرى والبحث عن بدائل

ياسمين فواز:



أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده لرؤية يحيى راشد وزير السياحة التى أكد فيها أن الوزارة تلقت عددا من الطلبات لشركات طيران ستكون بديلة للطيران القطرى لنقل السياح الآسيويين لمصر.

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده لرؤية يحيى راشد وزير السياحة التى أكد فيها أن الوزارة تلقت عددا من الطلبات لشركات طيران ستكون بديلة للطيران القطرى لنقل السياح الآسيويين لمصر.

وقال زين الدين فى بيان أصدره الجمعة إنه يجب مقاطعة الطيران القطرى بعد قطع جميع العلاقات من مصر والدول الخليجية لدويلة قطر بعد ثبوت تورط النظام القطرى فى العديد من العمليات الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وفى مقدمتها سوريا وليبيا واليمن ومصر.

وقال زين الدين فى بيان أصدره الجمعة إنه يجب مقاطعة الطيران القطرى بعد قطع جميع العلاقات من مصر والدول الخليجية لدويلة قطر بعد ثبوت تورط النظام القطرى فى العديد من العمليات الارهابية التى ارتكبها داخل عدد من الدول العربية وفى مقدمتها سوريا وليبيا واليمن ومصر.