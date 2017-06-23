أحمد ماهر يضرب رامز جلال

رامز جلال - تتر

أحمد الدسوقى



اعتدى الفنان الكبير أحمد ماهر، على رامز جلال فى برنامجه "رامز تحت الأرض"، الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر".



وظهر ماهر مع نيشان، فى واحة نيشان قبل أن ينطلق فى الصحراء.



وتعامل ماهر بهدوء مع سرعة السيارة حتى انغرست فى الرمال المتحركة، وحاول الهرب إلا أنه فشل.



وبعد ظهور سحلية رامز انفعل الفنان حتى كشف رامز عن وجهه، واعتدى عليه بقوة، ولكنه نجح فى تهدئته.