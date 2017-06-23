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اقتصاد وأسواق
الصحة تحذر من دواء سيتال وتسحبه من السوق
الجمعة 23 يونيو 2017 06:41 م
سيتال 99
أخر الأخبار
سيتال 99
أونا
أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابع لوزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، منشورها الدوري رقم “48″لعام 2017 تحذر فيه من عقار سيتال الخافض للحرارة بكافة أشكاله الصيدلية.
كما كلفت الإدارة بسحب كافة العبوات المنتجة عامي 2015 و2016 من الأسواق المحلية والمستشفيات الحكومية.
الدواء
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