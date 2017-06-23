برلماني : وزير الصحة اتخذ أحد أكبر القرارات الخاطئة

ياسمين فواز



أكد النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، رفضه القاطع لقرار وزير الصحة بتحويل مستشفى هرمل إلى مستشفى متخصصه في الأورام، مؤكدًا أن القرار يضر آلاف المرضى البسطاء .



وأوضح "عبد العزيز" في بيان له اليوم الجمعة، أن مستشفى هرمل تخدم أكبر أحياء مصر كثافة للسكان وهو حي "دار السلام" ،والذي لا يوجد به أي مستشفى عام واحد داخل الحي أو حتي مستشفى لليوم الواحد، مؤكدًا أن هذه الأحياء من المناطق الأولي بالرعاية.



واعتبر "نائب دار السلام" أن القرار من أكبر القرارات الخاطئة التي أصدرها وزير الصحة لأنه يلغي أقسام الكلى وزراعة النخاع الشوكي والتي تكلفت عشرات الملايين والمليئة بالمرضي البسطاء.



وأضاف أنه تقدم وجميع نواب دار السلام ومصر القديمة



بمذكرة لوزير الصحة لوقف القرار .



(خالد عبد العزيز وعصام فاروق، ومحمد العقاد وعلي عبد الونيس)