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استثمار
السياحة تخصص 10 ملايين دولار للترويج لشرم الشيخ
الجمعة 23 يونيو 2017 04:04 م
وزير السياحة يحي راشد 556
أخر الأخبار
وزير السياحة يحي راشد 556
أحمد عاشور
وجه يحيى راشد وزير السياحة، هشام الدميري رئيس هيئة التنشيط السياحي، لتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لتنفيذ حملة للترويج و التسويق لمدينة شرم الشيخ.
من ناحيته قال الدميري خلال اجتماع مع مستثمري جنوب سيناء وشرم الشيخ، بحضور الوزير، أن مدينة شرم الشيخ تأثرت نتيجة غياب السائحين الروس والإنجليز، الذين كانوا يمثلون سوق رئيسية، مضيفا أن الهيئة ستعكف على وضع الآلية والتصور النهائي و تحديد الاسواق المستهدفة من تلك الحملة، بالتنسيق مع مستثمري شرم الشيخ، على ان يتم البدء فيها بأقصى سرعة، لافتا الى أنه من المقرر ان تستغرق الحملة 6 أشهر من تاريخ البدء فيها.
وقالت وزارة السياحة إنها استجابت لطلبات المستثمرين لتشجيع الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، برفع قيمة التحفيز على الطيران العارض إلى شرم الشيخ لـ 3 آلاف دولار، وخفضت الحمولة إلى 60%، لزيادة حركة الطيران إلى مدينة شرم الشيخ، بما لا يخل بضوابط وبرامج تحفيز الطيران .
شرم الشيخ
السياحة
مطار شرم الشيخ
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