EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
مواقيت صلوات الجمعة 23 يونيو
الجمعة 23 يونيو 2017 10:40 ص
مواقيت الصلاة
أخر الأخبار
مواقيت الصلاة
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأوقات الصلاة اليوم في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية..
مدينة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قيام
Cairo
03:09 AM
04:54 AM
11:57 AM
03:33 PM
07:00 PM
08:33 PM
12:26 AM
Port Said
02:59 AM
04:47 AM
11:53 AM
03:32 PM
06:59 PM
08:34 PM
12:19 AM
Damanhour
03:08 AM
04:55 AM
12:01 PM
03:39 PM
07:06 PM
08:41 PM
12:26 AM
Alexandria
03:09 AM
04:56 AM
12:03 PM
03:41 PM
07:08 PM
08:44 PM
12:28 AM
Giza
03:09 AM
04:54 AM
11:58 AM
03:33 PM
07:00 PM
08:34 PM
12:26 AM
Suez
03:04 AM
04:49 AM
11:52 AM
03:28 PM
06:55 PM
08:28 PM
12:21 AM
Assiut
03:21 AM
05:01 AM
11:58 AM
03:26 PM
06:53 PM
08:23 PM
12:31 AM
Asyut
03:21 AM
05:01 AM
11:58 AM
03:26 PM
06:54 PM
08:23 PM
12:32 AM
Tanta
03:07 AM
04:53 AM
11:59 AM
03:36 PM
07:03 PM
08:38 PM
12:25 AM
Damanhur
03:08 AM
04:55 AM
12:01 PM
03:39 PM
07:06 PM
08:41 PM
12:26 AM
مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا