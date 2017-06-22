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تأميـــن
180 مليون جنيه أقساط وثاق للتأمين ونسبة التحصيل 99%
الخميس 22 يونيو 2017 11:58 م
عادل فطوري وثاق للتأمين
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عادل فطوري وثاق للتأمين
كتب-
ماهر أبوالفضل:
حققت شركة "وثاق" للتأمين التكافلي أقساط مباشرة بلغت قيمتها 180 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2016/2017 بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه عن الخطة المستهدفة خلال العام ذاته وقيمتها 140 مليون جنيه.
وكشف عادل فطوري العضو المنتدب لـ" وثاق" أن نسبة تحصيل الاقساط بلغت 99% وهو مؤشر علي كفاءة انتقاء العملاء وجودة الخدمة المقدمة خاصة سداد التعويضات.
وأثني فطوري في كلمته التي ألقاها خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته شركته مساء اليوم الخميس علي كفاءة الادارات الفنية بكافة تخصصاتها والتي نجحت في تعظيم حصيلة الاقساط بالاضافة الي كفاءة استثمارها لتحقيق عوائد مضمونة ستدعم خطة التوسعات المستقبلية.
واكد العضو المنتدب لوثاق ان الوسطاء أفرادا وشركات كان لهم دور محوري في تحقيق الخطة المستهدفة وتخطيها، مشيرا الي ان شركته تسعي لان تكون لاعبا رئيسيا في سوق التأمين علي مستوي الخدمة المقدمة.
حضر الحفل قيادات سوق التأمين وأبرزهم عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين وصلاح عبد الفتاح العضو المنتدب لشركة"المصرية الاماراتية " لتأمين الحياة التكافلي وإبراهيم عبد الشهيد العضو المنتدب لشركة "تراست" لوساطة إعادة التأمين وأحمد شكري العضو المنتدب السابق لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة وسامح ثابت العضو المنتدب لشركة الفرعونية لوساطة التأمين.
وكرم فطوري عددا من قيادات سوق التأمين ومنهم اسرة المرحوم عبد اللطيف سلام العضو المنتدب السابق للشركة والذي لعب دورا محوريا في مأسسة "وثاق"-اي تحويلها الي مؤسسة –ووضع سياسة ادت الي ان اصبحت الشركة قيمة مضافة لسوق التأمين بشكل عام.
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