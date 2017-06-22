EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل: قضينا على السوق السوداء للتذاكر بنسبة 98%
الخميس 22 يونيو 2017 10:06 م
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
أخر الأخبار
تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد
مدحت اسماعيل:
قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن وزارته وضعت خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد، لافتاً إلى أن الخطة تشمل تطوير شامل للمزلقانات، والعربات، والمحطة، والبينة الأساسية لخطوط الهيئة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تطوير 19 مزلقان شهرياً.
ورداً على الزحام الشديد على أرصفة محطة مصر، قال الوزير إن الزحام شئ طبيعي فى مثل هذا التوقيت، لافتاً إلى أن الهيئة استطاعت القضاء على السوق السوداء للتذاكر بنسبة 98%، ووفرت خدمة مميزة للركاب، وتسعى لرفع كفاءة الخدمة أكثر.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أثناء تفقده لقطار اسباني تم تطويره بورش الهيئة، أن الوزارة تعاقدات على شراء 100 جرار سكة حديد بقيمة 575 مليون دولار، لافتاً إلى أنه سيتم بدء تطوير القاطرات خلال 2018.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا