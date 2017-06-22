تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد

مدحت اسماعيل:



قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إن وزارته وضعت خطة شاملة لتطوير مرفق السكة الحديد، لافتاً إلى أن الخطة تشمل تطوير شامل للمزلقانات، والعربات، والمحطة، والبينة الأساسية لخطوط الهيئة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تطوير 19 مزلقان شهرياً.



ورداً على الزحام الشديد على أرصفة محطة مصر، قال الوزير إن الزحام شئ طبيعي فى مثل هذا التوقيت، لافتاً إلى أن الهيئة استطاعت القضاء على السوق السوداء للتذاكر بنسبة 98%، ووفرت خدمة مميزة للركاب، وتسعى لرفع كفاءة الخدمة أكثر.



وأضاف فى تصريحات صحفية، أثناء تفقده لقطار اسباني تم تطويره بورش الهيئة، أن الوزارة تعاقدات على شراء 100 جرار سكة حديد بقيمة 575 مليون دولار، لافتاً إلى أنه سيتم بدء تطوير القاطرات خلال 2018.



