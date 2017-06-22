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أسواق عربية
السعودية وقطر يقودان مكاسب 4 بورصات عربية
الخميس 22 يونيو 2017 08:58 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة السعودية و الدوحة، بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى منها بورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى وسط تعاملات متواضعة فى آخر جلسة قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك بينما أغلق مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1313 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 1.2 % ليرتفع إلى 7426 نقطة قفز أمس بحوالى 5.5 % في تداول قوي ليسجل اليوم أعلى مستوياته منذ 20 شهرا بقيادة سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذى كسب حوالى 9.4 % كما سجلت أسهم البنوك أيضا أداء قويا مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري الذي تملك الحكومة حصة الأغلبية فيه أكثر من 4.6 % بعد أن قفز أمس 10 %.
وصعد مؤشر بورصة الدوحة 2.9 % ليصل إلى 9030 نقطة لتتوقف موجة هبوط استمرت أربع جلسات مع ارتفاع 39 سهما في قائمته وانخفاض سهمين فقط وقفز سعر سهم شركة فودافون قطر- أحد مكونات مؤشر MSCI للأسواق الناشئة - بحوالى 5.2 % وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 0.3 % ليسجل 13417 نقطة وكذلك مؤشر بورصة الكويت كسب نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 6772 نقطة
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فمنها المؤشر العام لسوق مال أبوظبي العام الذى تراجع بحوالى 0.6 % لينزل إلى 4432 نقطة مع خسارة سهم إشراق العقارية 8.7 % وكان الأكثر تداولا في السوق.
وهبط مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.5 % لينخفض إلى 3402 نقطة مع تراجع سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 8.9 % وكان الأكثر تداولا في السوق بينما انخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.06 % ليستقر عند 5118 نقطة.
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