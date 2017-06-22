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استثمار
قيادات الإسماعيلية يجتمعون استعدادا لزيارة سحر نصر
الخميس 22 يونيو 2017 08:54 م
يس طاهر
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يس طاهر
نادية صابر
عقد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية اجتماعا موسعا بحضور عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء محمد أبوالذهب مساعد مدير أمن الاسماعيلية ورؤساء مراكز ومدن الاسماعيلية والقنطرتين شرق وغرب ومديرى المناطق الصناعية والحرة ووادى التكنولوجيا ومكتب خدمة المستثمرين وادارة شؤن البيئة والتخطيط العمرانى ووعدد من ممثلى كافة الجهات المعنية بالاستثمار .
وشهد الاجتماع مناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستعدادات محافظة الاسماعيلية لاستقبال سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال زيارتها المرتقبة للاسماعيلية عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك والتى تشمل افتتاح وتفقد عددا من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة الى جانب الاحتفال بوضع حجر الأساس لبدء تنفيذ المنطقة الاستثمارية الجديدة ومجمع خدمات الاستثمار بالاسماعيلية لتيسير تقديم كافة الخدمات والاجراءات المتعلقة بشؤن الاستثمار بالمحافظة .
وخلال المؤتمر تم بحث ومناقشة عدد من المشروعات المقترحة لافتتاحها خلال الزيارة كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من اعداد تقرير تفصيلى يتضمن كافة الاحتياجات والمطالب اللازمة للمحافظة لدفع عجلة الاستثمار والتنمية على أرض المحافظة .
سحر نصر
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