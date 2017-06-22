محمد الحلو يعتدى على رامز بالحزام

محمد الحلو مع رامز تحت الأرض

أحمد الدسوقى



حل الفنان محمد الحلو ضيفا على برنامج رامز تحت الأرض الذى يذاع على فضائية إم بى سى مصر.



واتسم لقاء الحلو مع نيشان فى واحة نيشان بالهدوء قبل أن ينطلق بالسيارة وسط الرمال بسرعة كبيرة.



وحاول الحلو الهروب بعد انزلاق السيارة فى الرمال إلا أنه فشل حتى ظهرت سحلية رامز.



وبعد كشف رامز عن وجهه اعتدى عليه الحلو بالحزام، ولكن نجح رامز فى تهدئته.