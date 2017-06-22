نقابة البقالين: الزيادة على أسعار سلع التموين غير مؤثرة

سلع تموينية

البطاقة توفر للفرد كيلو سكر ومثله أرز وزجاجة زيت و20 جنيه



كتب - محمد مجدي



قال ماجد نادي المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين، إن زيادة أسعار سلعتي السكر و الزيت التمويني على البطاقات التموينية غير مؤثرة.



وأوضح نادي لـ "المال" أن تلك المواطن لديه دعم حكومي يصل إلي 50 جنيه وعند احتساب 1 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات و زجاجة زيت بسعر 14 جنيها و كيلو ارز بسعر 6 جنيهات فيصبح الاجمالي 30 جنيهاً ثم يتبقى للمواطن الواحد 20 جنيها يشتري بها ما يحتاجه.



يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قال اليوم الخميس في مجلس الوزراء إنه تم تحديد سعر كيلو السكر بنحو 10 جنيهات والزيت 14 جنيها، بداية من أول يوليو القادم على البطاقات التموينية.



وأكد ان زيادة الدعم الحكومي للمواطن في البطاقات سيغطي هذه الزيادة، موضحا أنه سيتم وضع الأسعار على المنتجات، وسيكون هناك هامش ربح للبقالين التموينيين.



وناشد المواطنين عدم إعطاء الفرصة لأي أحد باستغلالهم، كما أنه لن يكون للمنتج الواحد أكثر من سعر.

