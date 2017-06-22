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الإسكندرية
بالصور.. كبائن استانلي المطورة جاهزة للعيد
الخميس 22 يونيو 2017 08:00 م
كبائن استانلي 987
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كبائن استانلي 987
مها يونس :
قال اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لـ "المال"، إنه تم الانتهاء من تطوير كبائن استانلي البالغة 430 كابينة من خلال الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية، عن طريق ترميم جزئي لعدد منها وترميم كلي لباقي الكبائن، مع الحفاظ على التراث القديم.
وأنهت السياحة والمصايف إنارة كافة الكبائن، واشتملت عمليات التطوير إدخال كابل كهرباء جديد لإتاحة تركيب عدادات كهربائية للكبائن دون السماح بسرقة التيار الكهربائي، فضلاً عن تركيب طلمبات مياه لرفعها بأكشاك الاستحمام نظرا لتواجد الكبائن بالأسفل بينما توجد شبكة الصرف الصحي الحالية أعلى الكبائن، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه بالجزء الأسفل من الكبائن.
وكان حجازي قد صرح بأن أعمال الترميم تمت خلال شهر رمضان ليتوافق مع موسم الإمتحانات وبالتالى قلة الضغط على الشواطئ، موضحاً أن المواطنين سيسمح لهم باستخدام الكبائن خلال عيد الفطر.
وأشار حجازي إلى أن الكبائن كانت تعاني من طول فترة انعدام الصيانة، مما أدى الى تآكل المنشآت، الأمر الذى يمثل خطورة على أرواح المستأجرين، لهذا تم الاتفاق مع الشعبة الهندسية للمنطقة الشمالية لتقوم بعملية الترميم.
وعلى صعيد آخر، تستعد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لعيد الفطر بالمرور على الشواطئ خاصة الشواطئ المجانية وجاهزية كافة مراقبي الشواطئ لرصد أية مخالفات، وحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والمصطافين.
كما تستعد لتوقيع الغرامات الفورية على كافة المخالفين ، والتنسيق مع الأحياء لمراجعة موقف المناطق الأثرية الجاذبة للمواطنين خلال فترة الأعياد ، ومراجعة موقف التأمين " الجيت سكي والغطاسين" بالشواطئ والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالات الغرق .
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