أوبر وناسيتا يطلقان UberRESCUE على طريق الساحل الشمالي‎

تاكسى أوبر

محمد جمال



تعتزم شركة أوبر في مصر وناسيتا أوتوكير إطلاق خدمة UberRESCUE، خدمة الإنقاذ عند الطلب في الساحل الشمالي هذا الصيف، بداية من يونيو ٢٦ عملاء أوبر في الساحل الشمالي سيتكمنون من الحصول على الدعم الفوري من خدمات الصيانة للسيارة إلى مشاكل السلامة على الطريق، بكبسة زر واحدة.



تلتزم أوبر مصر بتوفير أفضل تجربة للتنقل عند الطلب لعملائها وسائقيها الشركاء وركابها، بالإضافة إلى مساهمتها في جعل الطرق المصرية أكثر أماناً كل يوم. UberRESCUE تسمح للعملاء طلب المساعدة من خلال التطبيق للمواقف التي تشمل الإطار الفارغ، الحاجة إلى خدمة سحب السيارة أو بدء تشغيلها، أو المساعدة العامة فيما يخص صيانة السيارة. أيضاً، في الحوادث التي يحتاج فيها صاحب السيارة إلى قطع غيار السيارات لإصلاح المشكلة، فسيقوم السائق الشريك لأوبر بجلب تلك الأجزاء له لها من مركز ناسيتا.



أكد عبداللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر، أن "السلامة هي جوهر إيماننا في أوبر ونعمل باستمرار على تعزيز المزيد من عناصر الأمان لتطبيق السلامة على الطرق في مصر لكل من السائقين الشركاء والركاب على تطبيق أوبر ولكل من هم على الطريق أيضاً. تشهد مصر العديد من الحوادث كل عام في منطقة الساحل الشمالي، لهذا تطلق أوبر وشريكتها ناسيتا UberRESCUE على تطبيق أوبر ليكون الحل الأسرع والأفضل عندما تحتاج إلى صيانة ودعم مفاجئ للسيارة. نتمنى للجميع صيفاً لطيفاً وآمناً".



كيف تعمل؟

● افتح تطبيق أوبر

● تخطي اختيار الوجهة

● اختار رمز UberRESCUE

● استقبل مكالمة من عميل ناسيتا للعمل على حل مشكلتك

● ستأتيك المساعدة في خلال دقائق



وأضاف واكد "تعد هذه الشراكة طريقة أخرى تندمج فيها التكنولوجية مع خدمات مختلفة لتوفير حل مريح للعملاء".



الشراكة مع ناسيتا هي واحدة من بين العديد من المبادرات الأخرى التى سوف تنظمها اوبر مصر في الساحل الشمالى هذا الصيف. سيارات اوبر ستكون متاحة في الساحل الشمالي حتى نهاية عيد الأضحى في سبتمبر 2017. يمكن للركاب طلب "أوبر ساحل UberSahel" من خلال تطبيق أوبر لجعل تنقلهم حول الساحل الشمالي عملية أكثر سلاسة طوال أشهر الصيف.



تتوفر خدمة أوبر في الشرق الأوسط في مدن الإسكندرية، وعمّان، والبحرين، وبيروت، والقاهرة، والدار البيضاء، والدمام، ودبي، والدوحة، وجدة، وإسطنبول، ولاهور، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنامة، والمنصورة، والرياض، والمنطقة الشرقية مع وجود خطط للتوسع في مدن أخرى في المنطقة.