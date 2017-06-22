السلع التموينية تتلقى عرض 190.88 دولار لطن القمح الأوكراني

القمح الفرنسى

خالد بدر الدين



قال تجار إن أقل عرض تلقته الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في مناقصة طرحتها اليوم الخميس بلغ 190.88 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) وذلك لتوريد 60 ألف طن من القمح الأوكراني.



وتطلب هيئة السلع كمية قمح غير محددة من الموردين العالميين للشحن بين 25 يوليو و5 من أغسطس ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش اليوم على أن تعلن النتائج الساعة 1330 بتوقيت جرينتش في اليوم نفسه، كما يجب أن تكون عروض القمح على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.



وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر طرحت مناقصة أمس الأربعاء لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 25 يوليو إلى 5 من أغسطس وستعلن نتائجها اليوم.



وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.



وفي مناقصتها السابقة للقمح التي طرحتها في 13 من يونيو الماضى اشترت الهيئة 300 ألف طن من بينها 180 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الروماني و60 ألف طن من القمح الأوكراني.