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بورصة وشركات
البورصة المصرية إجازة الأسبوع المقبل مع عدا الأربعاء
الخميس 22 يونيو 2017 06:19 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قررت إدارة البورصة تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 29 يونيو2017 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.
وأقرت إدارة البورصة مطلع الأسبوع الجاري إجازة عيد الفطر المبارك والتي تمتد من الأحد الموافق 25 يونيو وحتى الثلاثاء الموافق 27 يونيو.
وبذلك سوف تقتصر تداولات الأسبوع المقبل على يوم واحد وهو الأربعاء 28 يونيو 2017، وذلك بالشكل والتوقيتات الطبيعية.
على أن يتم استئناف التداولات مرة أخرى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 يوليو 201.
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