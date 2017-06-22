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اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات تمنح رئيسها حق الاقتراض حتى 13 مليار جنيه
الخميس 22 يونيو 2017 04:16 م
أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات
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أحمد البحيري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات
مصدر الاتفاق مع الأهلى كوكيل للقروض.. وتوظيفها فى بناء شبكة المحمول
محمود جمال
وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى اجتماعة أمس الأربعاء، على منح المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة حق الاقتراض من البنوك بحد أقصى 13 مليار جنيه.
وقال مصدر رفيع المستوى بالشركة إن المصرية اتفقت مع البنك الأهلى كوكيل للقروض على أن يندرج تحت ٤ أو 5 بنوك أخرى منها: كريدى اجريكول والاهلى قطر الوطنى والتجارى الدولى.
واوضح المصدر فى تصريحات لـ"المال" أن فترة السماح ونسب الفائدة تختلف من بنك لاخر، لافتا الى أنه سيتم توظيف المبالغ التى سيتم اقتراضها فى تطوير شبكة البنية التحتية للشركة وبناء شبكة المحمول التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.
واضاف ان اجمالى المصروفات الاستثمارية التى تحملتها الشركة خلال العام الماضى بلغ ١٠ مليارات جنيه منها ٥.٥ مليار تمثل قيمة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات التى وقعت عليها الشركة بقيمة ٧.٠٨ مليار جنيه.
يذكر أن المصرية للاتصالات وضعت خطة لتحديث واستبدال شبكة الكابلات النحاسية لنحو ٤ ملايين منزل فى ٢٠١٣ باستثمارات 5 مليارات جنيه.
المصرية للاتصالات
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