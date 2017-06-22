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سيـــاســة
الأمين العام لمجلس النواب يستقبل قنصل باكستان بالقاهرة
الخميس 22 يونيو 2017 03:46 م
باكستان
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باكستان
ياسمين فواز
استقبل المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب المصرى بمكتبه اليوم الخميس محمود أخطر قنصل باكستان بالقاهرة، حيث سلم خطاب تهنئة من رئيس مجلس الشيوخ الباكستانى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك.
على صعيد آخر، أكد محمود أخطر على أهمية تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين البرلمان المصرى ونظيره الباكستانى لدورها فى تدعيم العلاقات بين البلدين، خاصة على المستوى البرلمانى.
من جانبه، أكد السيد المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، على اعتزاز مصر بالعلاقات مع باكستان والتى تعود إلى منتصف القرن الماضى، وتتنوع فى العديد من المجالات، كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.
البرلمان
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