EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
المركزي: متوسط بيع اليورو يختتم الأسبوع بتراجع 6 قروش
الخميس 22 يونيو 2017 03:04 م
اليورو
أخر الأخبار
اليورو
الدولار يستقر عند 18.14 جنيه
متوسط الدينار الكويتي ينخفض 4 قروش للبيع ويسجل 59.75 جنيه
هبة محمد
قال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، إن متوسط سعر بيع اليورو اختتم تعاملات الأسبوع الحالى بتراجع طفيف بلغ 6 قروش إلى 20.2578 جنيه مقابل 20.3208 جنيه يوم الأحد، كما انخفض 5 قروش للشراء، محققاً 20.1417 جنيه، بدلاً من 20.2004 جنيه بداية الأسبوع.
ويتيح بنك البركة أقل سعر لشراء اليورور عند 19.81 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 20.42 جنيه، بينما يتيح بنك HSBC أعلى سعر للشراء عند 20.20 جنيه ويعرض بنك مصر أقل سعر للبيع عند مستوى 20.16 جنيه.
أيضاً تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي بواقع 4 قروش، محققاً 59.7574 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، كما انخفض متوسط الشراء إلى 59.4114 جنيه، فيما استقر متوسط الدولار عند 18.1424 جنيه للبيع و18.0432 جنيه للشراء.
وشهدت تحركات العملات الأجنبية ارتفاعاً واضحاً أمام الجنيه بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لكنها تشهد تذبذباً طفيفاً خلال الشهور التي تلت هذا القرار تبعاً لمدى توافر السيولة بالسوق.
يورو
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا