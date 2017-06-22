دانيلى الإيطالية تبدأ إجراءات قرض مصنع حديد قناة السويس

الفريق مهاب مميش

مميش يؤكد بانسحاب الأمير السعودى من المشروع

اعتماد الفاتورة الموحدة لرسوم خدمات الموانئ بعد العيد



نادية صابر



أوشكت شركة «دانيلى» الإيطالية على استكمال إجراءات قرض من أحد البنوك للمساهمة فى تنفيذ مصنع لإنتاج الحديد والصلب بمنطقة محور قناة السويس تصل تكلفته الاجمالية إلى مليار دولار.



وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، إن المنطقة تنهى عدة موافقات وإجراءات ورقية، لتقديمها لشركة «دانيلى» كى تتمكن من استكمال إجراءات القرض.



وأضاف أن التعاقد مع الشركة الإيطالية، يتضمن بناء مصنع للحديد والصلب على قطعة الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس بالعين السخنة بمنطقة شمال غرب خليج السويس بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن سنوياً، وتوقع أن تنتهى الشركة الإيطالية من إجراءات الحصول على القرض فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن ساحة المصنع تصل إلى 572 ألف متر مربع، بمنطقة العين السخنة.



وأكد «مميش» صحة ما انفردت به «المال» الأحد الماضى، بشأن تراجع الأمير السعودى، وليد بن مسعود بن مساعد بن عبد العزيز، ورئيس مؤسسة الخبرات الدولية السعودية، عن إنشاء مجمع لصناعات الحديد والصلب بالشراكة مع هيئة قناة السويس، بتكلفة استثمارية مليار دولار.



ولم يوضح مميش إن كانت الشركة الإيطالية ستتولى تنفيذ مشروع مصنع الحديد بنظام البناء والتمويل، أم بالشراكة مع الهيئة أو مستثمرين آخرين.



من ناحية أخرى، كشف «مميش» أن هيئة قناة السويس ستستقبل الأسبوع المقبل وفدا سويسريا قدم عرضا للاستثمار فى منطقة ترسانة وتموين الأدبية، موضحا أن الهيئة تدرس 5 عروض من شركات روسية، وسعودية، وإماراتية، وكويتية، وهولندية، بخلاف عروض مصرية لمشروع تموين السفن فى الأدبية، متوقعاً أن تحقق المحطة الجديدة عوائد كبيرة خلال الفترة المقبلة.



من ناحية أخرى كشف مميش لـ«المال» عن عرض بنود «الفاتورة الموحدة» لرسوم الموانئ على مجلس إدارة الهيئة، لاعتمادها بعد إجازة عيد الفطر، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء متوقعا تطبيقها خلال شهر.



وأشار إلى أن قناة السويس اتفقت مع هشام عرفات وزير النقل، أمس الأول، على بنود الفاتورة الموحدة لرسوم خدمات الموانئ بعد توافقها مع مقترحات التوكيلات الملاحية.



وقال إن هيئة قناة السويس استمعت لجميع أراء التوكيلات الملاحية، وتوصلت إلى حلول مشتركة لإصدار فاتورة موحدة شاملة، تخرج من جهة واحدة بعيدا عن تعدد الجهات التى تسبب عدة مشكلات، مؤكدا أن الفاتورة ستساهم فى تحديد دخل الدولة المصرية من جميع موانيها بشكل دقيق.