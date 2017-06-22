عقود محطة الضبعة النووية على مكتب الرئيس

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مانوف: المشروع الأكبر والأحدث الذى تنفذه روساتوم

رئيس الشركة: نجرى أبحاث استقصائية للموقع والبيئة المحيطة منذ عام تقريبا

9 سنوات مدة التنفيذ.. والتسرب الإشعاعى مستحيل.. والتمويل يسدد من العوائد



عمر سالم



كشف الدكتور باكير مانوف، رئيس شركة روساتوم أوفرسيز الروسية، أنه تم إرسال 4 عقود من تعاقدات مشروع المحطة النووية المصرية بالضبعة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيدا لتحديد موعد التوقيع النهائى عليها.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر أتوم إكسبو التاسع، الذى يقام حاليا بالعاصمة الروسية موسكو، أن العقود تشمل العقد الرئيسى للمحطة النووية، وعقد توريد الوقود طوال فترة التشغيل (60 عامًا)، والثالث يخص الخدمة والصيانة، ويتيح تدريب الأفراد، والمساعدة فى تشغيل المحطة خلال السنوات الأولى بعد بدء عملها، وأخيرا عقد التعامل مع الوقود النووى المستنفذ لضمان التخلص منه بشكل آمن.



وأشار إلى أن المشروع النووى المصرى سيكون أكبر مشروع تنفذه شركة روساتوم فى تاريخها، لإنشاء احدث محطة نووية بتكنولوجيا متوفرة من الجيل الثالث المتقدم.



كما كشف أن شركة روساتوم تقوم بالأعمال التمهيدية والأبحاث الاستقصائية على الموقع وعلى الشاطئ والمناطق المجاورة منذ أكثر من عام، موضحا أنه بعد ذلك سيتم البدء فى إنشاء المحطة.



ووصف مانوف شركته بالرائدة فى الصناعات النووية «بلا منازع»، والوحيدة فى العالم التى تُشغل ما يسمى بمفاعلات الجيل الثالث، وهى مفاعلات تعمل بأنظمة سلامة دون تدخل العنصر البشرى، بحيث تتوقف المحطة عن العمل تلقائيا فى حالة عدم استطاعة مشغليها أداء واجباتهم فى أى لحظة، وبالتالى فإن التسرب الإشعاعى مستحيل على حد وصفه.



ولفت مانوف إلى أن المشروع المصرى يتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، باجمالى 4800 ميجاوات، كما وافقت روسيا الاتحادية على تقديم قرض حكومى يصل إلى 25 مليار دولار، يوفر %85 من النفقات الرأسمالية للمشروع، ويقدم الجانب المصرى %15 فقط من تلك النفقات.



وأكد أنه سيتم تسديد القرض من عوائد المشروع، قائلا: مدة تنفيذ وتشغيل المشروع لن تتجاوز 9 سنوات، ونتعهد بالالتزام بالجدول الزمنى.