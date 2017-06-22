بروتوكول تعاون بين المصرية للاتصالات والبنك الأهلي

المصرية للاتصالات



رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات على الشروط العامة للحصول على قرض مشترك، قد تصل قيمته إلى 13 مليار جنيه مع 5 بنوك.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "وافق المجلس بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء على الشروط العامة للقرض بمبلغ يصل حتى 13 مليار جنيه مصرى، كما وافق على إبرام عقد بين الشركة المصرية للاتصالات والبنك الأهلى المصرى كوكيل القرض عن 4 بنوك أخرى، وهي: البنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى الأهلى وبنك مصر وبنك كريدى أجريكول".



وفوض المجلس العضو المنتدب والرئيسى التنفيذى للشركة أو من يراه لاستكمال المفاوضات مع البنوك وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع على كل المستندات المتعلقة بها وفقا للبيان.