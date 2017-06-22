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اقتصاد وأسواق
المنير: الرئيس صادق علي دمغة البورصة أمس
الخميس 22 يونيو 2017 12:18 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مها أبوودن
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صادق علي قانون ضريبة دمغة البورصة أمس تمهيدا، لبدء سريان العمل به.
وكان مجلس النواب قد أقر حزمة تعديلات ضريبية منذ بضعة أسابيع علي قانون ضريبة الدخل، تقضي بتطبيق ضريبة دمغة علي تداولات البورصة لمدة 3 سنوات، وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة لمدة 3 سنوات أيضا.
وقضت التعديلات بأن يكون سعر ضريبة الدمغة علي التداولات يكون 1.25 في الألف خلال السنة الأولي، و1.50 في الألف خلال السنة الثانية، و1.75 في الألف خلال السنة الثالثة.
وأكد المنير أن ضريبة الدمغة سيبدأ سريانها عقب نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة، مشيرا إلي أن وزارته ترغب في تأجيل إصدار القرار الوزاري المفسر للتعديلات قليلا، بهدف التعرف علي أبرز معوقات التطبيق إن وجدت ومحاولة تذليلها أو تفسيرها في القرار.
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