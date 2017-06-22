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اقتصاد وأسواق
الزراعة: استمرار توزيع العجلات العشار على المرأة المعيلة
الخميس 22 يونيو 2017 11:48 ص
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
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وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار التعاون بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في مشروع توزيع العجلات العشار على المرأة الريفية المعيلة بالقرى المختلفة في محافظات الجمهورية، للمساهمة في النهوض بها ورفع العبء عن كاهلها.
وأشار البنا إلى أنه تم تسليم المنظمة حوالي ٦٦ رأس ولدات في أعمار وأوزان مختلفة، من ناتج العجلات التي تم توزيعها على النساء المعيلات بمحافظة الشرقية، تمهيداً لتسليمهم الى جمعية المنايف لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم دفعتين جديدتين بعد عيد الفطر المبارك من محافظتي الشرقية وقنا، حتى يتم تسليم عجلات إلي مستفيدات جدد.
وقال وزير الزراعة _ في تصريحات صحفية _ إن ذلك المشروع يساهم في الأساس في تعزيز دور المرأة الريفية، والنهوض بمستوى معيشة المرأة المعيلة والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ورفع العبء عن كاهلهم، كذلك التشجيع على الإنتاج، وهو الأمر الذي يساهم أيضا في النهوض بالثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.
وأكد البنا أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الزراعية في مصر، لإحداث التنمية الزراعية الشاملة، وتنمية الريف المصرى، والتيسير على الأسر والفئات الأكثر إحتياجاً خاصة في المناطق النائية والمهمشة، من خلال عدد من المشروعات التنموية المشتركة التي تتم بين الجانبين، خاصة في المناطق النائية وصعيد مصر، لافتا إلى أن علاقة التعاون بين الوزارة والمنظمة قوية وأن هناك عدد كبير من مشروعات التعاون المشترك والبرامج التنموية التي يجري تنفيذها بين الجانبين حالياً.
وزارة الزراعة
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