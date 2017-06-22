حماية المستهلك ينشر إرشادات لتوعية المواطنين خلال موسم العيد





محمد مجدى





أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن نشر مجموعة من النصائح والارشادات الخاصة بالطريقة الصحيحة لشراء وتناول الكعك والبسكويت ومنتجات الحلويات المستخدمة فى اعداد المخبوزات الخاصة بالاحتفال بعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الجهاز حريص على تبصير المستهلكين بكافة المعلومات التى تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة حال قيامهم بالشراء لضمان عدم وقوعهم ضحايا لعمليات الغش التى قد تنتشر بصفة خاصة خلال مواسم الأعياد والاحتفالات، ويأتى ذلك فى اطار ايمان الجهاز بمبدأ "الوقاية خير من العلاج".



وأضاف اللواء عاطف يعقوب فى تصريحات اليوم أن النصائح المنشورة على الموقع الاليكترونى للجهاز وكذلك برنامج التطبيق الاليكترونى للهواتف المحمولة "حماية المستهلك" تضمنت عدداً من النصائح المتعلقة بكيفية شراء كعك العيد، ومنتجات المخبوزات المستخدمة فى صناعة الحلويات الخاصة بالعيد المعتاد على صناعتها فى الاعياد وفقاً لدراسات علمية صادرة عن خبراء الصحة والتغذية، وكذلك نشر عدد من الآراء الطبية المتعلقة بمحاذير الإكثار من تناول الطعام لعدم التعرض لمشاكل بالمعدة خاصة بعد الانتهاء من فترة الصيام ومن بعض والمحاذير منها شراء الكعك من مصدر موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيعها، يجب أن يكون خالى من الروائح الغير مقبولة وروائح التزنخ.وناشد يعقوب جمهور المستهلكين بأن يتوخوا الحيطة والحذر عند التسوق خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة، مؤكدا على أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك على الأجهزة المحمولة.