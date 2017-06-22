EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
الجولة 32 للدوري.. صراع الهبوط يشتعل قبل 3 مراحل من النهاية
الخميس 22 يونيو 2017 11:19 ص
الدورى المصرى لكرة القدم
أخر الأخبار
الدورى المصرى لكرة القدم
علي المصري
تقام اليوم الخميس مباراتان في انطلاقة الجولة الثانية والثلاثين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا علي أسوان، ويستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة، وتقام المباراتان في العاشرة مساء، علي ملعبي أسوان وجهاز الرياضة العسكري بالترتيب.
وقبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، وبعد أن حسم الأهلي درع الدوري للموسم الثاني علي التوالي، يتعين على الخماسي المهدد بالهبوط، بذل الكثير من الجهد، لمن أراد أن يبقي في دوري الأضواء والشهرة، حيث سيتبقى فريقان فقط في دوري الأضواء.
وستواجه فرق الشرقية والنصر للتعدين والداخلية وأسوان وطنطا، صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها، وستشهد تلك الجولة مواجهة مباشرة بين التعدين والشرقية غدا الجمعة.
ويتذيل الشرقية الدوري برصيد 22 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن التعدين، ونقطتين عن الداخلية، بينما يأتي أسوان في بداية منطقة الأمان برصيد 25 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن طنطا.
ويستضيف أسوان، اليوم الخميس، الإسماعيلي الذي لم يخسر في آخر 9 مباريات، وتمكن من التقدم إلى المركز السادس، فيما سيلعب المقاصة مع طلائع الجيش اليوم أيضا، ويريد حسم البقاء في المركز الثاني، بغض النظر عما سيحدث في اللقاء الأزمة.
وبات الموقف غامضا بخصوص مصر للمقاصة والزمالك صاحبي المركزين الثاني والثالث، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، بإعادة مباراة بينهما، رغم أن الاتحاد المصري اعتبر الزمالك منسحبا وفرض عليه عدة عقوبات.
ووفقا للوضع الحالي يتقدم المقاصة بـ7 نقاط على الزمالك، واحتفل الجولة الماضية بضمان احتلال المركز الثاني، لكنه قد يصبح في حاجة لمزيد من النقاط إذا تقرر في النهاية إعادة المواجهة.
ويستضيف طنطا منافسه وادي دجلة غدا الجمعة، في مباراة يعلق عليها أصحاب الأرض، آمالا كبيرة لحسم البقاء في دوري الأضواء.
فيما يسعى الداخلية للفوز على المقاولون العرب للابتعاد عن منطقة الهبوط، ويلعب الشرقية مع النصر التعدين في مباراة قد تعيد الفريقين إلى دوري الدرجة الثانية إذا انتهت بالتعادل.
ويتمسك المصري، بآمال التقدم في جدول الترتيب، وسيحاول تحقيق فوزه الخامس في 6 مباريات، عندما يواجه الاتحاد السكندري، وفي هذه الجولة أيضا، يلعب الزمالك مع بتروجت يوم الأحد، بينما سيلعب السبت، الأهلي مع إنبي، في لقاء من المرجح أن يدفع فيه البطل بالعديد من البدلاء.
الدوري المصري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا