الجولة 32 للدوري.. صراع الهبوط يشتعل قبل 3 مراحل من النهاية

الدورى المصرى لكرة القدم



علي المصري



تقام اليوم الخميس مباراتان في انطلاقة الجولة الثانية والثلاثين للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث يحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا علي أسوان، ويستضيف طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة، وتقام المباراتان في العاشرة مساء، علي ملعبي أسوان وجهاز الرياضة العسكري بالترتيب.



وقبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، وبعد أن حسم الأهلي درع الدوري للموسم الثاني علي التوالي، يتعين على الخماسي المهدد بالهبوط، بذل الكثير من الجهد، لمن أراد أن يبقي في دوري الأضواء والشهرة، حيث سيتبقى فريقان فقط في دوري الأضواء.



وستواجه فرق الشرقية والنصر للتعدين والداخلية وأسوان وطنطا، صعوبات كبيرة في تحقيق أهدافها، وستشهد تلك الجولة مواجهة مباشرة بين التعدين والشرقية غدا الجمعة.



ويتذيل الشرقية الدوري برصيد 22 نقطة من 31 مباراة، ويتأخر بنقطة واحدة عن التعدين، ونقطتين عن الداخلية، بينما يأتي أسوان في بداية منطقة الأمان برصيد 25 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن طنطا.





ويستضيف أسوان، اليوم الخميس، الإسماعيلي الذي لم يخسر في آخر 9 مباريات، وتمكن من التقدم إلى المركز السادس، فيما سيلعب المقاصة مع طلائع الجيش اليوم أيضا، ويريد حسم البقاء في المركز الثاني، بغض النظر عما سيحدث في اللقاء الأزمة.



وبات الموقف غامضا بخصوص مصر للمقاصة والزمالك صاحبي المركزين الثاني والثالث، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري، بإعادة مباراة بينهما، رغم أن الاتحاد المصري اعتبر الزمالك منسحبا وفرض عليه عدة عقوبات.



ووفقا للوضع الحالي يتقدم المقاصة بـ7 نقاط على الزمالك، واحتفل الجولة الماضية بضمان احتلال المركز الثاني، لكنه قد يصبح في حاجة لمزيد من النقاط إذا تقرر في النهاية إعادة المواجهة.



ويستضيف طنطا منافسه وادي دجلة غدا الجمعة، في مباراة يعلق عليها أصحاب الأرض، آمالا كبيرة لحسم البقاء في دوري الأضواء.



فيما يسعى الداخلية للفوز على المقاولون العرب للابتعاد عن منطقة الهبوط، ويلعب الشرقية مع النصر التعدين في مباراة قد تعيد الفريقين إلى دوري الدرجة الثانية إذا انتهت بالتعادل.



ويتمسك المصري، بآمال التقدم في جدول الترتيب، وسيحاول تحقيق فوزه الخامس في 6 مباريات، عندما يواجه الاتحاد السكندري، وفي هذه الجولة أيضا، يلعب الزمالك مع بتروجت يوم الأحد، بينما سيلعب السبت، الأهلي مع إنبي، في لقاء من المرجح أن يدفع فيه البطل بالعديد من البدلاء.