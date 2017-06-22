وصول 350 سيارة لموانئ السويس اليوم

الانتفاع بالموانئ



نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة دودو وعلى متنها 350 سيارة، قادمة من ميناء جدة.



كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن، وهى: القاهرة، ومسرة، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 2777 راكبا و105 شاحنات و48 شاحنة عفش و252 سيارة، فيما تغادر 3 سفن وهى القاهرة، وعمان، وغزالة، وعلى متنها 99 راكبا و53 شاحنة بضائع و4 سيارات.



بينما شهد الميناء أمس استقبال 3 سفن، وهى القاهرة، وعمان، بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 2278 راكبا و122 شاحنة و31 شاحنة عفش و133 سيارة، وغادرت 4 سفن، وهى القاهرة، ومسرة، والحرية، وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 170 راكبا و106 شاحنات بضائع و3 سيارات.



على جانب آخر، يستعد ميناء الغردقة لمغادرة العبارة الرياض وعلى متنها راكبان وسيارة، بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 1169 راكبا و36 سيارة.



وفى نفس السياق، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين كوين نفرتيتى وسينا، وعلى متنهم 1134 راكبا و10 برادات و5 تريلات و147 سيارة و2 باص جيت.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين كوين نفرتيتى وسينا وعلى متنهم 1061 راكبا منهم 43 معتمرا وباص عمرة و2 براد و2 تريلا و133 سيارة وغادرت السفينتان كوين نفرتيتى وسينا وعلى متنهما 74 راكبا وبراد و8 تريلات وسيارة و2 باص جيت.