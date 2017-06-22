ألمانيا تختبر قوة شبابها أمام خبرة تشيلي

ولقاء الجريحين بين الكاميرون وأستراليا





علي المصري

تختبر ألمانيا قوة شبابها أمام منتخب تشيلي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس القارات المقامة في روسيا، ويعد هذا اللقاء نهائيا مبكراً، في حين ستحاول في المباراة الثانية كل من الكاميرون وأستراليا تعويض خسارتها الأولى.

على ملعب "قازان آرينا" تلتقي ألمانيا مع تشيلي وهدف كل منهما إحدى بطاقتي التأهل إلى نصف النهائي، بعد أن حققت الأولي الفوز على أستراليا (3-2)، والثانية علي الكاميرون (2-صفر) في الجولة الأولى.

وتضع التوقعات بطلة العالم (2014) وبطلة أمريكا الجنوبية مرتين متتاليتين (2015 و2016) كمرشحين طبيعيين لحجز بطاقتي التأهل عن المجموعة الثانية، وحان الآن وقت الحسم بينهما الذي يغيب عنه نجوم ألمانيا الأساسيين.

وفضل المدرب الألماني يواكيم لوف، خوض البطولة بقائمة شابة هي الأصغر بين المنتخبات المشاركة يبلغ متوسط أعمار لاعبيها 24 عاماً وأربعة أشهر، وتضم فقط ثلاثة متوجين بمونديال 2014 في البرازيل هم المدافعان ماتياس جينتر وشكودران مصطفي والمهاجم يوليان دراكسلر.

وعلى العكس تماماً، تشارك تشيلي بتشكيلة متوسط أعمار لاعبيها هو الأعلى (29 عاماً وشهر واحد) في النسخة الحالية وفي تاريخ البطولة، بهدف الاستفادة قدر الامكان من الجيل الذهبي الحالي بكامل عناصره باستثناء الحارس كلاوديو برافو الذي لم يشارك ضد الكاميرون، وكان غاب عن نهاية الموسم مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب الإصابة.

وكان هداف المنتخب التشيلي ألكسيس سانشيز، دخل في الشوط الثاني من مباراة الكاميرون، بسبب معاناته بدنياً، لكنه ساهم في صناعة الهدف الثاني الذي سجله أدواردو فارجاس، في حين سجل آرتورو فيدال صانع ألعاب بايرن ميونخ الألماني، الأول ونجح مع تشارلز أرانجيز في مهمة السيطرة علي وسط الملعب ومنطقة المناورات وبتعطيل خطط أبطال أفريقيا 2017.

وتعول تشيلي على صلابة خط الدفاع الذي يشغله حالياً المخضرم جاري ميديل وجونزالو خارا وجان بوسيجور.

ولا يزال منتخب "ناسيونال مانشافت" الشاب يبحث عن ذاته ليكون نواة "الماكينة الألمانية" بعد سنوات، في حين يلعب منتخب "لا روخا" بأسلوب "تيكي-تاكا" الذي عرفته إسبانيا بين 2008 و2012 وأحرزت بالاعتماد عليه كأس العالم (2010)، وكأس أوروبا (2008 و2012).

ويعتمد هذا الأسلوب على الاستحواذ على الكرة والضغط بقوة من خلال تمريرات قصيرة ومعظم الأحيان بلمسة واحدة، وقد أدخله إلى تشيلي المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، خلال فترة إشرافه على منتخبها (2007-2011).

وحافظ على الأسلوب ذاته من خلفه في هذا المنصب من مواطنيه مثل كلاوديو بورجي (أقيل بعد عام واحد و11 فوز و11 خسارة و5 تعادلات)، وخورخي سامباولي (2012-2016،) الذي يشرف حالياً على منتخب بلاده بعد أن سلم المهمة إلى خوان أنطونيو بيتزي.

وتلخص الاحصاءات قوة هوية المنتخب التشيلي، فهو الوحيد حتى الآن في البطولة الحالية، الذي استحوذ على الكرة أكبر نسبة في المباريات الست (63%)، وهو أيضاً صاحب أكبر عدد من التمريرات (580 تمريرة).

لقاء الجريجين

علي ملعب "كريستوفسكي"، تلعب الكاميرون التي أحرزت كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الحالي في الجابون بتشكيلة شابة على حساب مصر (2-1) وسط دهشة جميع المشاركين، مع أستراليا بطلة آسيا 2015 في مباراة الجريحين.

ولم تقدم الكاميرون في مباراتها ما يلمح بأنها منافسة قوية، في حين أحرجت أستراليا الألمان مع أن شباكها كادت تستقبل أكثر من نصف دستة من الأهداف في الشوط الأول وحده.