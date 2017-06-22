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سيـــاســة
النواب الألماني يؤيد الانسحاب من قاعدة أنجرليك التركية
الخميس 22 يونيو 2017 03:11 ص
وزيرة دفاع ألمانيا 5
أخر الأخبار
وزيرة دفاع ألمانيا 5
بي بي سي عربي
صدق البرلمان الألماني على قرار بسحب جنود وطائرات من قاعدة أنجرليك التركية، بسبب رفض أنقرة زيارة نواب ألمان للقاعدة.
وسيتم ترحيل 6 طائرات تورنيدو وطائرة التزويد بالوقود ونحو 180 عسكريا إلى قاعدة الأزرق في الأردن.
وتشترك هذه الطائرات في الحملة العسكرية على تنظيم الدولة الإسلامية " داعش" في سوريا.
وصدر هذا القرار بعد خلاف دبلوماسي طويل بين ألمانيا وتركيا الحليفين في حلف شمال الأطلسي ناتو.
فقد أثارت ألمانيا غضب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عندما منعت وزراء في حكومته من حضور تجمعات شعبية للأتراك المقيمين في ألمانيا، في إطار حملة التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور.
واتهم أردوغان الحكومة الألمانية بالتصرف على طريقة "النازية"، وجدد الخلاف بين البلدين بشأن قاعدة أنجرليك.
ومنعت أنقرة النواب الألمان من زيارة القاعد الجوية، بسبب منح برلين اللجوء لجنود أتراك متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب العام الماضي.
وعبر الرئيس التركي عن غضبه من ألمانيا أيضا لانتقادها ملاحقة المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب.
وقالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إن المطلوب من البلدين هو الاستمرار في التواصل بينهما على الرغم من الخلافات الحالية.
ويرى منتقدو المستشارة الألمانية أنها تتودد للرئيس التركي لتضمن مساعدته في وقف تدفق المهاجرين على الاتحاد الأوروبي.
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