ميديا تاتش للتسويق الإلكترونى تبدأ أعمالها 5 يوليو‎

تفتتح مجموعة مهاب جروب للاستيراد والتصدير، مالكة العلامة التجارية "إم تاتش" للهواتف المحمولة، ذراعها الاستثمارية الجديدة فى مجال إدارة حملات السوشيال ميديا والتسويق الإلكترونى، تحت اسم "ميديا تاتش"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو المقبل.





علّق محمد مهاب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "إن الدعاية هى أساس أى تجارة، والمعروف أنها عن طريق التليفزيون وإعلانات الأوت دور، وما شابه ذلك لكن دلوقتى الموضوع بقى أسهل بكثير، وبتكلفة أقل عن طريق السوشيال ميديا والتسويق الإلكترونى واللى أصبحوا جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية".





وأضاف: سوشيال ميديا يعنى إيه، يعنى فيسبوك وتويتر وإنستجرام وجوجل بلس، وتسويق إلكترونى يعنى يوتيوب وجوجل ومواقع إلكترونية.





واستطرد: ده معنى إن يكون ليك البراند بتاعك أونلاين كويب سايت وسوشيال ميديا، يعنى مِن الآخِر افتح كافيه وإحنا هنجبلك الناس لحد عندك، ويعنى افتح محل ملابس وإحنا هنبعتلك الناس المهتمة بالملابس لحد باب محلك، وافتح محل موبايلات ومتشغلش بالك بالباقى، أو اعمل مشروع وإحنا هنكمل الحكاية من أول اسم مشروعك كبراندينج لحد تواجدك كبراند قوى ليه وضعه ومكانته، ودا لما يوصل إعلانك على السوشيال ميديا لكل الناس.. بس كدا".





وأضاف: إذا كنت بتشتغل فى الفن (ممثل مطرب عندك قناة.. إلى آخره) مش عايزكوا تشيلوا همّ من النهاردة؛ لأن عندنا فريق عمل تخصص مكون من 65 مبدع من أقوى المبدعين الذين عملوا فى مجال السوشيال ميديا فى مصر، ومعانا مجموعة من أقوى الجرافيك ديزاينرز ومجموعه من أهم الديڤيلوبرز، يعنى احلم وإحنا هنحقق أحلامك لأن عندنا 30 بيدج قوية على السوشيال ميديا.





وذكر أن «M touch» بدأت عملها فى مصر منذ أكثر من عامين، وسجلت علامتها التجارية باسم مجموعة «مهاب جروب» للاستيراد والتصدير، كما افتتحت فرعًا فى دبى.



