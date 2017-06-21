تشغيل خدمات الجيل الرابع رسميًّا خلال شهرين‎

خطابات للمشغلين محظور تداولها للإعلام



محمود جمال





كشف مصدر رفيع المستوى بإحدى شركات المحمول عن بدء تشغيل خدمات الجيل الرابع رسميًّا في مصر خلال شهرين عقب انتهاء شركات المحمول الثلاث من إعادة توزيع الترددات فيما بينهم.





وإعادة توزيع الترددات هو إجراء فني تقوم به شبكات المحمول؛ من أجل تحسين جودة الخدمة المقدَّمة للعميل.





وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن المشغلين تسلموا، اليوم الأربعاء، خطابات من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن التخصيص الفعلي لترددات الجيل الرابع، مؤكدًا أن "فودافون وأورنج واتصالات" تقوم باختبار تشغيل الخدمة على نطاق ضيق منذ سبتمبر الماضي.





يُذكر أن شركات الاتصالات الأربع وهي المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع إلى جهاز تنظيم الاتصالات خلال العام الماضي بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه و1.1 مليار دولار، ولم تسلم الترددات حينها.





ويصل إجمالي الترددات التي حصلت عليها الشركات بمواجب تراخيص الجيل الرابع، إلى 40 ميجاهرتز بواقع 15 ميجا للمصرية، و10 لاتصالات، ومثلها لأورنج، و5 لفودافون.



وعلمت "المال" أن مضمون الخطابات المرسلة إلى المشغلين تختلف من شركة لأخرى، كما أنها مشفرة ومحظور تداولها بين وسائل الإعلام.



